Потвърдено: Нойер е в разширения състав на Германия за Мондиал 2026

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер е попаднал в разширения състав на националния отбор на Германия за Mondial 2026. Това съобщи журналистът Флориан Плетенберг в социалната мрежа "X".

Според информацията, селекционерът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман е включил 40-годишния страж на мюнхенския гранд в списъка си.



Раширеният състав включва общо 55 футболисти. Нойер е един от петимата вратари в него.

🚨🧨 EXCL | Julian Nagelsmann included Manuel Neuer on the provisional 55-man squad list that had to be submitted to FIFA - as one of five goalkeepers.



A return for Manuel Neuer to the World Cup - potentially even as Germany’s number one, or at least as a backup option - is now… pic.twitter.com/48ixgQBBLm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 14, 2026

Опитният страж се оттегли от Бундестима през 2024 година, но по всичко личи, че е готов да преосмисли решението си и да помогне на отбора на предстоящото Световно първенство.



Германия попадна в група "Е", в която ще има за съперници Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages