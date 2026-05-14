Потвърдено: Нойер е в разширения състав на Германия за Мондиал 2026

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер е попаднал в разширения състав на националния отбор на Германия за Mondial 2026. Това съобщи журналистът Флориан Плетенберг в социалната мрежа "X".
Според информацията, селекционерът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман е включил 40-годишния страж на мюнхенския гранд в списъка си.
Раширеният състав включва общо 55 футболисти. Нойер е един от петимата вратари в него.
Опитният страж се оттегли от Бундестима през 2024 година, но по всичко личи, че е готов да преосмисли решението си и да помогне на отбора на предстоящото Световно първенство.
Германия попадна в група "Е", в която ще има за съперници Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор.
