Нойер използвал "светофар", за да реши за нов договор

Любопитно помощно средство при едно много важно решение! Капитанът на Байерн Мануел Нойер разкри след подновяването на договора си до 2027 г. интересна подробност: в продължение на месеци вратарят е използвал приложение тип „светофар“, което е трябвало да му помогне да реши дали да подпише нов договор, или да сложи край на кариерата си.

В интервю за клубния сайт световният шампион от 2014 г. разкри подробности: „Изтеглих си приложение, подобно на онези оценки на бензиностанциите с цветовете на светофара — червено, жълто и зелено.“ Това, което Нойер има предвид, е следното: на крайпътни бензиностанции, а и на други места, днес често можеш с едно натискане върху усмихнато емоджи да оцениш преживяването си — с червено за лошо, жълто за средно и зелено за добро до много добро.

Нойер взел решението си с приложение тип „светофар“.

Тази светофарна система Нойер използвал и за представянето си и усещанията си през последните седмици: „Всеки път отбелязвах: представяне в тренировките, представяне в мачовете, как се чувствам, дали съм щастлив. Беше като вид дневник и трябва да кажа, че накрая 90 процента бяха в зелено. Така вече не беше просто решение по интуиция, а наистина дълъг период, през който събрах много информация. Ясно е, че малките контузии са част от професионалния футбол, но те не изиграха голяма роля. Винаги тренирах добре и показвах добри резултати.“

През февруари и март Нойер получи две последователни разкъсвания на мускулни влакна в левия прасец — на същия крак, на който през декември 2022 г. при ски инцидент получи тежка фрактура на пищяла и фибулата. И заради това героят от Мондиала в Рио през 2014 г. си даде достатъчно време. Сега той казва: „Решението ми отне известно време — просто наистина исках да си дам време, защото това е много важно решение първо за мен, но разбира се и за клуба, и за нашия отбор. Сега съм убеден: това е правилното решение.

Че искам да продължа, го знаех на сто процента преди две седмици“, каза Нойер след подписването. „Още преди няколко седмици обаче вече имах усещане, че ще продължа. Просто имахме толкова важни мачове, които бяха мой приоритет.“ От отбора капитанът е получил ясни сигнали, че трябва да продължи: „Много ме радва, че и отборът искаше да остана още една година. Винаги съм усещал тази подкрепа. За мен това е хубаво потвърждение.“

Дори резервният вратар Йонас Урбиг — 22-годишен, с 31 мача за Байерн за 16 месеца — е искал да продължи да работи с Нойер. Той иска и трябва да продължи да узрява зад 13-кратния шампион на Германия, рекордьор заедно с Томас Мюлер. Третият вратар е Свен Улрайх, 37-годишен, който също поднови договора си до 2027 г.

Какво казва Нойер за вратарското трио на Байерн?

„Разбираме се много добре на терена — а извън него още повече. Работим един за друг. Всеки се радва на добрите изяви на другия — независимо дали Уле е играл например в Леверкузен, дали Йона е показал добри представяния, или аз. Срещаме се след всяка тренировка, говорим, даваме си съвети, опитваме се да си помагаме. Уле и аз съпровождаме Йонас в процеса му на развитие и го подготвяме за бъдещето. Тренировките на вратарите са много приятни.“

Важен фактор за Нойер е бил и треньорът шампион: „Венсан Компани се погрижи отново да станем отбор, да работим един за друг, всеки да знае какво трябва да прави на терена — както в защита, така и в атака. Имаме правилния дух в отбора.“

Снимки: Imago