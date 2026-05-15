Марин Петков и компания се добраха само до равенство срещу слабак

Отборът на Ал-Таавон стигна само до равенство 1:1 в домакинството си на борещия се за оцеляването си в елита Ал Рияд. Срещата бе от 33-тия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Марин Петков бе титуляр за домакините и остана на терена пълни 90 минути.

Ал-Таавон доминираше в мача, като имаше огромно предимство във владеенето на топката, но създаде твърде малко добри възможности за гол.

Гостите пък се възползваха и в 61-вата минута откриха резултата с точен изстрел на Леандро Антунеш.

Ал-Таавон обаче реагира бързо и в 67-ата минута успя да изравни от дузпа, реализирана от Мартинес Тобинсон.

Това реми остави Ал-Таавон на 6-ата позиция в класирането с актив от 53 точки. Ал Рияд пък е в опасната зона на 16-ото място с 27 точки.