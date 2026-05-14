ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

Пари Сен Жермен отново е шампион на Франция! Столичани спечелиха титлата за пета поредна година и общо за 14-и път в историята си. Това официално стана факт тази вечер, в която тимът на Луис Енрике победи големия си конкурент през сезона Ланс на собствения му стадион с 2:0 в сблъсък от 33-тия кръг. Хвича Кварацхелия откри резултата в 29-ата минута, а в 93-тата Ибрахим Мбайе удвои. С този успех ПСЖ вече и на теория няма как да бъде изместен от първата позиция преди последния 34-ти кръг в Лига 1.

Ланс започна добре мача и създаде първата голова възможност, но удар на Абдала Сима бе спасен от Матвей Сафонов.

В 29-ата минута обаче ПСЖ откри резултата. Усман Дембеле изведе Хвича Кварацхелия зад защитата, а той хладнокръвно реализира за 0:1.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐏𝐒𝐆 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍𝐄𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝟏𝟒𝐓𝐇 𝐓𝐈𝐌𝐄 🇫🇷🏆



They win it for the 𝑭𝑰𝑭𝑻𝑯 year in a row 🤯👏



Последваха нови възможности за домакините, които търсеха начин да се върнат в мача, но Сафонов направи две супер намеси след изстрели на Сима и Уесли Саид, а веднъж и топката профуча покрай вратата му след нов шут на Сима.

В началото на втората част Ланс продължи да търси изравняването, но Сима продължи с пропуските.

След това и ПСЖ имаше своите шансове да реши всичко, като най-сериозната възможност бе пропусната от Усман Дембеле в 57-ата минута.

Ланс успя да отбележи гол в 87-ата минута чрез Флориан Товен, но той бе отменен заради засада.

В 93-тата минута гостите решиха всичко с втори гол. Ибрахим Мбайе заби страхотно попадене от границата на наказателното поле, с помощта на на пречната греда.

Така ПСЖ събра актив от 76 точки и е недостижим на върха в класирането. Ланс остава 2-ри с 67 точки. До края на сезона остава един кръг.