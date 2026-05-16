  • 16 май 2026 | 00:00
  • 377
  • 1
Трилър с дузпи доближи Сент Етиен на крачка от Лига 1

Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в Лига 1 на Франция. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след невероятен трилър с дузпи. В редовното време победител нямаше и мачът завърши 0:0, а при дузпите "зелените" триумфираха със 7:6 точни изстрела.

Двата тима изиграха доста оспорван мач, с положения и пред двете врати, но попадения така и не паднаха. Според регламента се премина направо към изпълнение на дузпи и там драмата бе огромна.

Гостите пропуснаха първите си два удара от бялата точка и изглеждааше, че Сент Етиен няма да има проблеми да стигне до победата. След това обаче и домакините се пропукаха и Бенджамин Олд пропусна третата дузпа, а след това и Аймен Муефек не успя да вкара при петия опит.

Наложи се изпълнението на дузпи да продължи, като след това и двата отбора пропуснаха 9-ия си опит, но гостите не успяха и при 10-ата дузпа, докато Микаел Наде вкара за Сент Етиен и така донесе успеха на своя тим за 7:6.

Сега "зелените" отиват на финалния плейоф, в който ще се изправят срещу тима, завършил на 16-ата позиция в Лига 1. Това ще бъде някой измежду Ница, Оксер и Льо Авър.

Снимки: Imago

