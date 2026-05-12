Ювентус представи титулярната си фланелка за следващия сезон

От Ювентус официално представиха титулярната си фланелка за следващата кампания. За поредна година екипът е изготвен в сътрудничество с “Адидас”, като е в клубните цветове бяло и черно, които са допълнение от детайли в златисто. Очаква се неговият дебют да бъде в последното домакинство на тима за този сезон, а именно мача с Фиорентина в неделя.

“Дълбоки корени с поглед към бъдещето. Ювентус и “Адидас” днес представят новия първи екип за сезон 2026/27. Фланелка, която преосмисля историческите клубни символи през модерна и изискана призма. Сърцето на новия екип е съвременна интерпретация на емблематичните черни и бели вертикални райета. За новия сезон дизайнът залага на геометричната прецизност и чистото разположение, предлагайки смело и уверено послание. Една директна препратка към клубната история, която обаче е с перфектна енергия за предизвикателствата на модерния футбол.

— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 12, 2026

Акцент относно дизайна на фланелката е завръщането на класическата поло яка - забележителен елемент, вдъхновен от историческите екипи, носени от легенди на Ювентус, както и символ на елегантност, която винаги е отличавала нашата история. Естетиката на новия екип е допълнена от фините златисти кантове, които украсяват клубната емблема, логото на “Адидас” и номерата на играчите. Самият екип е допълнен от бели шорти, които са обогатени със съответстващи златисти детайли и черни шарки, както и от бели чорапи за неповторима бяло-черна визия на терена“, се казва в изявлението на клуба.

— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 12, 2026