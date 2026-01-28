Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

От Ювентус отново разглеждат възможността за завръщане на нападателя Рандал Коло Муани в клуба след неуспешните преговори за привличането на Жан-Филип Матета от Кристъл Палас и Юсеф Ен-Несири от Фенербахче.
Според Джанлука Ди Марцио „бианконерите“ усилено преговарят за френския национал, който играе в Тотнъм под наем от Пари Сен Жермен. Преди началото на сезона Ювентус така и не успя да убеди европейския клубен първенец отново да пусне Коло Муани в торинския гранд, където той игра като преотстъпен през миналата пролет. Сега обаче парижани нямат против подобен трансфер, но „Старата госпожа“ трябва да получат съгласието и на „шпорите“, които да прекратят наема на 27-годишния играч, а самият той има желание за нов престой в Юве.
Междувременно, клубът води преговори и с Дженоа относно привличането на десния халф-бек Брук Нортън-Къфи. Предложението на торинци е за наем до края на сезона със задължителна опция за закупуване на 22-годишния англичанин при класиране за Шампионската лига, но „грифоните“ все още не са одобрили подобна сделка.
Снимки: Gettyimages