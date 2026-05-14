Феновете изпратиха националния отбор на Иран

Иран беше домакин на прощално изпращане за Световното първенство, което бе посетено от хиляди фенове на площад "Енкелаб" в Техеран в сряда вечерта, въпреки че остават опасения относно влизането на отбора в Съединените щати и участието му в турнира. Играчите, които ще продължат подготовката си в тренировъчен лагер в Турция следващата седмица, бяха аплодирани от публиката, докато правеха патриотични изявления от сцената, а екипът, който ще носят на турнира от 11 юни до 19 юли, беше представен.

"Това е най-доброто изпращане през последните четири кампании на Световното първенство", каза президентът на Иранската футболна асоциация (FFIRI) Мехди Тадж пред държавната телевизия. "Играчите са с народа, а публиката е с достойнството, честта и силата на страната. Какъвто и да е резултатът, нека знамето на Иран бъде издигнато там и защитено", добави той.

Участието на Иран в Световното първенство е под въпрос, откакто САЩ и Израел започнаха регионалната война с въздушни удари срещу Ислямската република в края на февруари. Преди две седмици на Тадж беше отказано влизане в Канада, съорганизатор на Конгреса на ФИФА, поради връзката му с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което предизвика опасения, че може да има проблеми за някои от иранската делегация при влизането в САЩ. Както в Канада, Корпуса на гвардейците за ислямска революция е класифициран като "терористична организация" и в САЩ, а държавният секретар Марко Рубио заяви, че никой, свързан с организацията, няма да бъде допуснат в страната.

Иран е поставил отговорността за вкарването на "играчите и служителите на отбора" в САЩ, където отборът трябва да изиграе и трите мача от груповата фаза на Световното първенство, здраво в ръцете на организаторите на турнира ФИФА.

"Все още нищо не е пристигнало по отношение на визите. Надяваме се, че това определено ще бъде уредено в рамките на този срок", каза генералният секретар на футболната асоциация Хедаят Момбейни пред държавната телевизия на срещата в сряда. "ФИФА даде обещания и се надяваме, че тези обещания ще доведат до резултати и играчите ще получат визите си навреме", добави той.

Съобщенията, че на някои иракски играчи са били отказани визи за САЩ, които бързо бяха опровергани от Белия дом и Иракската футболна асоциация в сряда, допълнително засилиха опасенията на Иран.

"Току-що чух и аз тази новина", каза Момбейни. "Надявам се ФИФА да се намеси... Винаги сме вярвали, че спортът трябва да е отделен от политиката. Така че според мен ФИФА има задължението да се намеси и да се увери, че влизането на всички членове на всички отбори от Световното първенство е улеснено", смята секретарят.

Иран ще играе срещу Гамбия в контрола за Световното първенство в Анталия на 29 май, а Момбейни каза, че Иранската федерация е в процес на организиране на още един приятелски мач за тренировъчния лагер в Турция.

The Iranian national football team joined the people gathered at Enghelab Square (Revolution Square) to sing the national anthem together.



🔸The Iranian national team has been drawn into Group G of the 2026 FIFA World Cup alongside Belgium, Egypt, and New Zealand. They are… pic.twitter.com/JFTRxA92Ty — Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) May 14, 2026