Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. Феновете изпратиха националния отбор на Иран

Феновете изпратиха националния отбор на Иран

  • 14 май 2026 | 12:18
  • 333
  • 1
Феновете изпратиха националния отбор на Иран

Иран беше домакин на прощално изпращане за Световното първенство, което бе посетено от хиляди фенове на площад "Енкелаб" в Техеран в сряда вечерта, въпреки че остават опасения относно влизането на отбора в Съединените щати и участието му в турнира. Играчите, които ще продължат подготовката си в тренировъчен лагер в Турция следващата седмица, бяха аплодирани от публиката, докато правеха патриотични изявления от сцената, а екипът, който ще носят на турнира от 11 юни до 19 юли, беше представен.

"Това е най-доброто изпращане през последните четири кампании на Световното първенство", каза президентът на Иранската футболна асоциация (FFIRI) Мехди Тадж пред държавната телевизия. "Играчите са с народа, а публиката е с достойнството, честта и силата на страната. Какъвто и да е резултатът, нека знамето на Иран бъде издигнато там и защитено", добави той.

Участието на Иран в Световното първенство е под въпрос, откакто САЩ и Израел започнаха регионалната война с въздушни удари срещу Ислямската република в края на февруари. Преди две седмици на Тадж беше отказано влизане в Канада, съорганизатор на Конгреса на ФИФА, поради връзката му с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което предизвика опасения, че може да има проблеми за някои от иранската делегация при влизането в САЩ. Както в Канада, Корпуса на гвардейците за ислямска революция е класифициран като "терористична организация" и в САЩ, а държавният секретар Марко Рубио заяви, че никой, свързан с организацията, няма да бъде допуснат в страната.

Иран е поставил отговорността за вкарването на "играчите и служителите на отбора" в САЩ, където отборът трябва да изиграе и трите мача от груповата фаза на Световното първенство, здраво в ръцете на организаторите на турнира ФИФА.

"Все още нищо не е пристигнало по отношение на визите. Надяваме се, че това определено ще бъде уредено в рамките на този срок", каза генералният секретар на футболната асоциация Хедаят Момбейни пред държавната телевизия на срещата в сряда. "ФИФА даде обещания и се надяваме, че тези обещания ще доведат до резултати и играчите ще получат визите си навреме", добави той.

Съобщенията, че на някои иракски играчи са били отказани визи за САЩ, които бързо бяха опровергани от Белия дом и Иракската футболна асоциация в сряда, допълнително засилиха опасенията на Иран.

"Току-що чух и аз тази новина", каза Момбейни. "Надявам се ФИФА да се намеси... Винаги сме вярвали, че спортът трябва да е отделен от политиката. Така че според мен ФИФА има задължението да се намеси и да се увери, че влизането на всички членове на всички отбори от Световното първенство е улеснено", смята секретарят.

Иран ще играе срещу Гамбия в контрола за Световното първенство в Анталия на 29 май, а Момбейни каза, че Иранската федерация е в процес на организиране на още един приятелски мач за тренировъчния лагер в Турция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид ще си връща самочувствието срещу изпадналия Овиедо

Реал Мадрид ще си връща самочувствието срещу изпадналия Овиедо

  • 14 май 2026 | 07:15
  • 4068
  • 2
МЛС лиши Меси от хеттрик

МЛС лиши Меси от хеттрик

  • 14 май 2026 | 06:47
  • 12748
  • 11
Обрат от 0:2 и дузпи осигуриха шести пореден дубъл на Звезда

Обрат от 0:2 и дузпи осигуриха шести пореден дубъл на Звезда

  • 14 май 2026 | 06:24
  • 9263
  • 2
Трабзонспор е на финал за Купата на Турция

Трабзонспор е на финал за Купата на Турция

  • 14 май 2026 | 05:52
  • 5833
  • 0
Славия (Прага) стана шампион пред празни трибуни

Славия (Прага) стана шампион пред празни трибуни

  • 14 май 2026 | 05:27
  • 6581
  • 7
Изключителна драма в Шотландия, всичко ще се реши в прекия двубой между Селтик и Хартс

Изключителна драма в Шотландия, всичко ще се реши в прекия двубой между Селтик и Хартс

  • 14 май 2026 | 04:59
  • 17888
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 4606
  • 32
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 6252
  • 23
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 7480
  • 5
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 3842
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 1446
  • 2
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 5002
  • 31