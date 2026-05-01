Представители на футболната федерация на Иран ще имат среща с ФИФА

  • 1 май 2026 | 21:50
Представители на футболната федерация на Иран ще имат среща с ФИФА

Представители на футболната федерация на Иран ще се срещнат със свои колеги от ФИФА в Цюрих относно мачовете от Световното първенство в САЩ през юни.

Президентът на иранската футболна централа Мехди Тадж заяви в петък, че двете страни "имат много въпроси за обсъждане" след завръщането си от Канада, където не успя да присъства на годишния конгрес на ФИФА, проведен в четвъртък във Ванкувър.

Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство
Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом е поканил иранска делегация в централата си до краен срок 20 май, съобщи за агенция АП източник, запознат със ситуацията и пожелал анонимност.

Иранският национален отбор трябва да пристигне в САЩ около три седмици след 20 май, където ще заеме тренировъчна база в Тусон, Аризона, за да се подготви за три мача от груповата фаза на Мондиал 2026.

Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026
Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

"Нашата позиция е, че скоро ще имаме среща с ФИФА", каза Тадж пред иранските медии в петък.

Способността и желанието на Иран да участва на Световното първенство са поставени под въпрос, откакто САЩ и Израел започнаха военни атаки срещу азиатската страна на 28 февруари. Турнирът това се провежда съвместно от САЩ, Канада и Мексико.

Снимки: Imago

Испания уреди контрола с последния участник на Мондиал 2026

Испания уреди контрола с последния участник на Мондиал 2026

Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

Родители са заплашени от затвор на Мондиала, ако купят бира на децата си

Родители са заплашени от затвор на Мондиала, ако купят бира на децата си

Дилемата пред Модрич: още една година в Милан или окачване на бутонките

Дилемата пред Модрич: още една година в Милан или окачване на бутонките

Де Дзерби: Загубеняците плачат и мислят негативно, няма да е чудо да победим Астън Вила

Де Дзерби: Загубеняците плачат и мислят негативно, няма да е чудо да победим Астън Вила

Роналд Куман съжалява за тежката контузия на Чави Симонс

Роналд Куман съжалява за тежката контузия на Чави Симонс

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

Монтана се добра до точка срещу Септември

Монтана се добра до точка срещу Септември

Апоел и Реал Мадрид в битка №2 от плейофите на Евролигата

Апоел и Реал Мадрид в битка №2 от плейофите на Евролигата

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

