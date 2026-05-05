Важен нападател на Иран отпадна от състава за Световното

Извън политическите проблеми, отборът на Иран получи удар и на терена преди Световното първенство по футбол в Северна Америка това лято. Оказа се, че крилото Али Голизадех е получил контузия на коляното по време на мач за клубния си тим Лех (Познан) и тя слага край на всичките му участия до края на сезона. Голизадех, който е титуляр на десния флаг на Иран, напусна принудително терена по време на мача с Мотор (Люблин) и след преглед по-късно се оказа, че е скъсал предна кръстна връзка на лявото коляно.

„Голизадех ще се изправи пред операция през следващите дни, последвана от няколко месеца рехабилитация“, се казва в изявление на клуба от Познан, който и сега води в местната Екстракласа, устремен към дубъл на титлата.

И въпреки съмненията относно участието на Иран на Световното първенство поради войната със Съединените щати и Израел, техните местни играчи продължават подготовката си за турнира в Техеран. Първенството на Иран беше прекратено при началото на въздушните удари на армиите на САЩ и на Израел срещу страната в началото на февруари, а футболистите единствено се ограничават до тренировки или контролни срещи без публика, за да поддържат форма. А в знак на подкрепа към актуалната власт, национални състезатели редовно присъстват на проправителствени митинги по площадите на Техеран. Така например миналата сряда халфът Мохамад Мехди Мохаби заяви пред репортери, че ако вкара гол на Световното първенство в САЩ през юни и юли, ще го посвети на „мъчениците“ от ракетния удар през март срещу девическо училище в Минаб, при който загинаха 156 цивилни, включително десетки деца.

След като стана ясна контузията, феновете на националния тим се активизираха в социалните мрежи и настояват да бъде върнат в отбора нападателят Сердар Азмун. Той дебютира в националния през 2014-а година като тийнейджър и до момента е вкарал 57 гола в 91 мача. Той не беше включен в състава за приятелските мачове през март срещу Коста Рика и Нигерия, а според съобщенията решението за това е политическо. За „липса на лоялност“ е приета снимката му с Мохамед бин Рашид Ал Мактум, който управлява емирството Дубай. Азмун в момента играе за отбора от този град Шабаб-Ал Ахли, а въпросното емирство беше обект на атаки с дронове по време на конфликта със САЩ и Израел.

Иран е в група G на Световното първенство по футбол, като ще започне на 15-и юни участието си срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис, преди шест дни по-късно на същия терен да излезе срещу Белгия. Последният им мач е с Египет в Сиатъл три дни по-късно, като дотогава трябва да стане ясно дали ще преминат във фазата на елиминациите.

Снимки: Imago