Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

  • 14 май 2026 | 11:28
Треньорът на Лацио Маурицио Сари наля допълнително масло в огъня преди столичното дерби с Рома. Както е известно, от италианската лига обявиха, че дербито на “Олимпико” трябва да се изиграе в неделя на обяд, а перфектът на Рим постанови отлагането на двубоя за понеделник вечерта. Все още не е напълно ясно кога ще се изиграе този сблъсък, който е от предпоследния кръг на Серия “А”. Сари обаче заяви, че ако се реши дербито да се играе в неделя по обяд, той няма да бъде на пейката, като призова клубния президент Клаудио Лотито да не позволи изобщо отборът да излезе на терена при подобни обстоятелства.

“Моето чувство е, че ще дойда за този мач в понеделник. Но ако искат да играем дербито в неделя по обяд, няма да дойда. Могат да го направят сами. Това е поредица от грешки, направени от лигата. Те организираха торинското дерби около финалите на ATP по тенис в Торино, а след това и римското дерби, когато е Откритото първенство на Италия в Рим. Това бяха техни грешки и съм съгласен с местните власти, така че се надявам да играем в понеделник. Ако бях президент на Лацио, дори нямаше да се появя с отбора в неделя. Няма значение, че ще ни накажат с една точка. След това случаят ще бъде приключен. Така или иначе нямаше да отида.

Те правят поредица от грешки, но никога не си признават. Съмнявам се, че аз щях да запазя работата си, ако правех по три или четири грешки на ден. Не могат да се преструват, че това е нормално. Пет отбора играят за нещо, което в бъдеще може да им донесе 90 милиона евро. Не можеш да ги накараш да играят на обяд през май. Това не е футбол”, заяви разгневения Сари след вчерашната загуба от Интер във финала за Купата на Италия.

