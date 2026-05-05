  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

  • 5 май 2026 | 18:56
Световната футболна централа (ФИФА) покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих "до 20 май, за да подготвим Световното първенство", научи АФП. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала (11 юни - 19 юли) повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия Изток, който започна в края на месец февруари с въздушни атаки на Израел и САЩ в Иран.

Представители на футболната федерация на Иран ще имат среща с ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия. "Искам да потвърдя без условности, че Иран ще участва на Световното първенство през 2026. И Иран ще играе в САЩ", каза той на 30 април при откриването на 76-ия конгрес на ФИФА във Ванкувър, Канада.  "Щом Джани го е казал, съм окей", отговори американският президент Доналд Тръмп пред репортери, като добави: "Казах му: Прави каквото искаш. Мисля, че трябва да ги оставим да играят."

Въпреки заявлението на Инфантино, Конгресът на ФИФА подчерта логистичните трудности при престоя на тима на Иран в САЩ. Иранската делегация анулира присъствието си във Ванкувър, като се обоснова с обидното отношение на имиграционната полиция при пристигането на делегатите на летището в ТоронтоКанада смята Пазителите на иранската революция за терористична група, а президентът на Иранската футболна федерация Мехди Таж е бивш неин член. На връщане в Иран от делегацията заявиха, че искат среща с ФИФА, на която "да бъдат обсъдени много неща". ФИФА очаква отговор от Иранската футболна федерация дали ще приемат поканата за среща най-късно до 20 май, което е три седмици преди старта на турнира.  Първият мач на Иран е насрочен за 16 юни в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия, а след това трябва да играе отново в Лос Анджелис на 21 юни срещу Белгия и с Египет на 27 юни в Сиатъл. Базата на тима е предвидена да бъде в Туксон, Аризона.  Иран, който на първо време обяви бойкот на Световното първенство в началото на военните действие, след това поиска от ФИФА да премести мачовете на отбора в Мексико, като тази молба бе отхвърлена. 

