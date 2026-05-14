  Слот: Имам всички основание да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

Слот: Имам всички основание да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

  • 14 май 2026 | 11:59
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви уверено, че има всички основания да вярва, че през следващия сезон ще остане начело на отбора. Нидерландецът има договор за още една година и според повечето източници на Острова, ръководството ще го задържи въпреки слабия сезон и факта, че Чаби Алонсо в момента е на разположение.

“Не мисля, че ще реша това сам. Имам всички основания да вярвам, че ще бъда мениджър на Ливърпул през следващия сезон. Първо, имам договор с клуба. Второ, мога да го кажа заради всички разговори, които сме имали досега.

Мисля, че светът е стигнал до място, където ако един мениджър или клуб не направи най-добрия сезон, винаги има дебат. Това е по целия свят, не само в Ливърпул. Това е новата реалност във футбола. Не е моя работа да съдя хората, които ме съдят. Те имат пълното право да имат мнение.

Знаем къде ще отидем на турне. Направени са планове и се водят разговори с клуба за нови играчи и аз участвам в това”, заяви Слот на днешната си пресконференция.

Утре Ливърпул гостува на Астън Вила в двубой от предпоследния кръг на Премиър лийг, като евентуална победа ще гарантира участието на мърсисайдци в Шампионската лига.

“Конате е добре, тренира с нас. Мо Салах ще бъде на разположение за утре, но само за няколко минути. Надяваме се, е ще може да влезе. Алисон тренира отново с нас. Да видим как ще е утре и дали ще е готов за този мач, или ще трябва да почакваме още една седмица. Флориан Виртц имаше стомашна инфекция и е на антибиотици. Ще видим дали ще бъде готов.

Една от причините да сме в тази позиция е, че загубихме твърде много точки в нашите гостувания. Това се случваше главно след европейските ни мачове, и то в такива срещу, които обикновено успяваме да печелим”, добави нидерландецът.

Снимки: Gettyimages

