Слот: Имам всички основание да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви уверено, че има всички основания да вярва, че през следващия сезон ще остане начело на отбора. Нидерландецът има договор за още една година и според повечето източници на Острова, ръководството ще го задържи въпреки слабия сезон и факта, че Чаби Алонсо в момента е на разположение.

“Не мисля, че ще реша това сам. Имам всички основания да вярвам, че ще бъда мениджър на Ливърпул през следващия сезон. Първо, имам договор с клуба. Второ, мога да го кажа заради всички разговори, които сме имали досега.

Мисля, че светът е стигнал до място, където ако един мениджър или клуб не направи най-добрия сезон, винаги има дебат. Това е по целия свят, не само в Ливърпул. Това е новата реалност във футбола. Не е моя работа да съдя хората, които ме съдят. Те имат пълното право да имат мнение.

Знаем къде ще отидем на турне. Направени са планове и се водят разговори с клуба за нови играчи и аз участвам в това”, заяви Слот на днешната си пресконференция.

"I have every reason to believe I will be the manager next season" 🗣️



Arne Slot speaks on his Liverpool future when asked if he can confirm whether he will be in charge at the start of next season. pic.twitter.com/ukcg5Sw4Pu — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 14, 2026

Утре Ливърпул гостува на Астън Вила в двубой от предпоследния кръг на Премиър лийг, като евентуална победа ще гарантира участието на мърсисайдци в Шампионската лига.

“Конате е добре, тренира с нас. Мо Салах ще бъде на разположение за утре, но само за няколко минути. Надяваме се, е ще може да влезе. Алисон тренира отново с нас. Да видим как ще е утре и дали ще е готов за този мач, или ще трябва да почакваме още една седмица. Флориан Виртц имаше стомашна инфекция и е на антибиотици. Ще видим дали ще бъде готов.

Една от причините да сме в тази позиция е, че загубихме твърде много точки в нашите гостувания. Това се случваше главно след европейските ни мачове, и то в такива срещу, които обикновено успяваме да печелим”, добави нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages