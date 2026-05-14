Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че Бен Уайт е получил дългосрочна контузия, но същевременно даде известни надежди, че Юриен Тимбер има шанс да играе отново през този сезон. В момента испанецът няма наличен десен бек, след като и двамата не са на разположение, като това може да се окаже голям проблем за финала в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. През този сезон Артета намираше различни решения, като Деклан Райс, Кристиан Москера и Рикардо Калафиори влизаха в ролята на десни бранители в различните мачове.

"Фокусирани сме върху нещата, които са в нашите ръце - да се подготвим по най-добрия възможен начин, за да победим Бърнли.

През последните няколко дни сме били и в двете позиции - и като преследвачи, и като преследвани. Фактът, че сме на върха толкова дълго време, показва нивото ни на постоянство и колко добре се е справил отборът, за да се задържи на тази позиция. Това е мястото, където сме. Повече от всякога искаме да завършим на тази позиция и това е, което се опитваме да направим.“

На въпроса дали ще търси по-изразителна голова разлика, която при определени обстоятелства може да реши битката за първото място с Манчестър Сити, испанецът отговори: “Първо трябва да си заслужим правото да спечелим мача. Ако го направим с разлика, ще е още по-добре”.

Артета потвърди, че контузията на Бен Уайт е дългосрочна, но каза, че не знае още дали тя ще го извади от участие на Световното първенство: “Ще трябва да изчакаме и да видим. Изглежда, че контузията е дългосрочна, така че в момента фокусът е върху това кога можем да го върнем, за да бъде на разположение на Арсенал. А това няма да се случи в продължение на много, много седмици.

"He's progressed a little bit in the last few days. He's feeling better"



През последните няколко дни Тимбер напредна малко. Чувства се по-добре. Ще се опитаме да го вкараме във форма и да бъде на разположение възможно най-бързо, но да видим. Той е толкова важен играч за нас и прави всичко възможно, за да помогне на отбора по какъвто и да е начин. Той прави всичко, което може. Има шанс да играе отново през този сезон, но колко голям е този шанс, не мога да викажа. Той ще направи всичко възможно, за да го направи възможно най-голям и това е предизвикателството, което предстои.

Все още не знам дали Рикардо Калафиори ще бъде на разположение. Надяваме се, че не нищо сериозно, но трябва да изчакаме да видим как ще реагира.

Отборът е в много добро емоционално състояние. Нивата на енергията са правилните. В момента имаме повечето играчи на разположение - добре, загубихме Бен Уайт онзи ден, но останалите също се завръщат. И всички са ентусиазирани и позитивни за начина, по който можем да завършим сезона.“

Запитан какво решение ще намери за десния фланг на отбраната за финала с ПСЖ, имайки предвид силната форма на Кварацхелия по леви фланг на нападането на парижани, Артета отговор: “Трябва да разгледаме алтернативи. Двамата играчи, които имаме, не са на разположение в момента. Така че трябва да потърсим и да направим нещо друго. Хубавото е, че имаме опит на целия терен този сезон. Защото, когато имахме проблеми, обикновено те бяха на същата позиция. И успяхме да намерим правилните нива на представяне и постоянство, така че съм сигурен, че ще го направим отново.“