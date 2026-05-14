Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

  • 14 май 2026 | 13:23
  • 892
  • 4
Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че Бен Уайт е получил дългосрочна контузия, но същевременно даде известни надежди, че Юриен Тимбер има шанс да играе отново през този сезон. В момента испанецът няма наличен десен бек, след като и двамата не са на разположение, като това може да се окаже голям проблем за финала в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. През този сезон Артета намираше различни решения, като Деклан Райс, Кристиан Москера и Рикардо Калафиори влизаха в ролята на десни бранители в различните мачове.

"Фокусирани сме върху нещата, които са в нашите ръце - да се подготвим по най-добрия възможен начин, за да победим Бърнли.

През последните няколко дни сме били и в двете позиции - и като преследвачи, и като преследвани. Фактът, че сме на върха толкова дълго време, показва нивото ни на постоянство и колко добре се е справил отборът, за да се задържи на тази позиция. Това е мястото, където сме. Повече от всякога искаме да завършим на тази позиция и това е, което се опитваме да направим.“

На въпроса дали ще търси по-изразителна голова разлика, която при определени обстоятелства може да реши битката за първото място с Манчестър Сити, испанецът отговори: “Първо трябва да си заслужим правото да спечелим мача. Ако го направим с разлика, ще е още по-добре”.

Артета потвърди, че контузията на Бен Уайт е дългосрочна, но каза, че не знае още дали тя ще го извади от участие на Световното първенство: “Ще трябва да изчакаме и да видим. Изглежда, че контузията е дългосрочна, така че в момента фокусът е върху това кога можем да го върнем, за да бъде на разположение на Арсенал. А това няма да се случи в продължение на много, много седмици.

През последните няколко дни Тимбер напредна малко. Чувства се по-добре. Ще се опитаме да го вкараме във форма и да бъде на разположение възможно най-бързо, но да видим. Той е толкова важен играч за нас и прави всичко възможно, за да помогне на отбора по какъвто и да е начин. Той прави всичко, което може. Има шанс да играе отново през този сезон, но колко голям е този шанс, не мога да викажа. Той ще направи всичко възможно, за да го направи възможно най-голям и това е предизвикателството, което предстои.

Все още не знам дали Рикардо Калафиори ще бъде на разположение. Надяваме се, че не нищо сериозно, но трябва да изчакаме да видим как ще реагира.

Отборът е в много добро емоционално състояние. Нивата на енергията са правилните. В момента имаме повечето играчи на разположение - добре, загубихме Бен Уайт онзи ден, но останалите също се завръщат. И всички са ентусиазирани и позитивни за начина, по който можем да завършим сезона.“

Запитан какво решение ще намери за десния фланг на отбраната за финала с ПСЖ, имайки предвид силната форма на Кварацхелия по леви фланг на нападането на парижани, Артета отговор: “Трябва да разгледаме алтернативи. Двамата играчи, които имаме, не са на разположение в момента. Така че трябва да потърсим и да направим нещо друго. Хубавото е, че имаме опит на целия терен този сезон. Защото, когато имахме проблеми, обикновено те бяха на същата позиция. И успяхме да намерим правилните нива на представяне и постоянство, така че съм сигурен, че ще го направим отново.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

  • 14 май 2026 | 12:31
  • 689
  • 0
Нова Зеландия обяви състава си за Световното

Нова Зеландия обяви състава си за Световното

  • 14 май 2026 | 12:24
  • 590
  • 0
Феновете изпратиха националния отбор на Иран

Феновете изпратиха националния отбор на Иран

  • 14 май 2026 | 12:18
  • 713
  • 1
Слот: Имам всички основания да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

Слот: Имам всички основания да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

  • 14 май 2026 | 11:59
  • 4484
  • 7
Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

  • 14 май 2026 | 11:28
  • 6754
  • 3
Левандовски напуска Барселона, Ал-Хилал му предложи умопомрачителна оферта

Левандовски напуска Барселона, Ал-Хилал му предложи умопомрачителна оферта

  • 14 май 2026 | 10:30
  • 10443
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Спартак (Варна)

11-те на Септември и Спартак (Варна)

  • 14 май 2026 | 14:04
  • 896
  • 1
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 949
  • 3
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 9134
  • 29
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 10256
  • 13
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 4713
  • 10
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2054
  • 7