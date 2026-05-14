Нова Зеландия обяви състава си за Световното

Треньорският щаб на националния отбор на Нова Зеландия обяви разширения състав за Световното първенство по футбол това лято. Списъкът включва 26 играчи.

Нова Зеландия си осигури място на Световното първенство, като спечели квалификационния турнир за Океания. В група G те ще играят срещу Иран (15 юни), Египет (22 юни) и Белгия (27 юни).

Вратари: Макс Крокомб (Милуол, Англия), Алекс Поулсен (Легия Варшава, Полша), Майкъл Ууд (Оукланд)

Защитници: Тайлър Биндън (Нотингам Форест, Англия), Майкъл Боксал (Минесота Юнайтед, MLS), Либерато Какаче (Рексъм, Англия), Франсис де Врис (Оукланд), Калан Елиът (Оукланд), Тим Пейн (Уелингтън Финикс, Австралия), Нандо Пиинакер (Оукланд), Томи Смит (Брейнтри Таун, Англия), Фин Сърман (Портланд Тимбърс, MLS)

Полузащитници: Лахлан Бейлис (Нюкасъл Джетс, Австралия), Джо Бел (Викинг, Норвегия), Мат Гарбет (Питърбъро Юнайтед, Англия), Бен Олд (Сент Етиен, Франция), Алекс Руфър (Уелингтън Финикс, Австралия), Сарприт Сингх (Уелингтън Финикс (Австралия), Марко Стаменич (Суонзи Сити, Англия), Райън Томас (PEC Цволе, Холандия)

Нападатели: Коста Барбарусес (Уестърн Сидни Уондърърс, Австралия), Илайджа Джъст (Мъдъруел, Шотландия), Калъм Маккоуът (Силкеборг, Дания), Джеси Рандал (Оукланд), Бен Уейн (Порт Вейл, Англия), Крис Ууд (Нотингам Форест, Англия)