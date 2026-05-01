  1 май 2026 | 08:14
Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка през юни и юли, предаде агенция Ройтерс.

Коментарите идват, след като президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че Иран ще бъде представен на турнира и ще играе мачове в Съединените щати.

„Ако Джани го е казал, значи съм съгласен“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. „Знаете ли какво? Нека играят“, допълни той.

Иран трябва да играе срещу Нова Зеландия на 15 юни и срещу Белгия на 21 юни в Лос Анджелис и срещу Египет в Сиатъл на 26 юни.

Салах води преговори с Фенербахче

  1 май 2026 | 06:35
Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

  1 май 2026 | 06:11
Нико Ковач: Байерн и ПСЖ са над всички, другите просто ги гледат

  1 май 2026 | 05:48
Юлиан Шустер: Много е тежко, когато загубиш с късен гол

  1 май 2026 | 05:23
Бернардо Силва е готов да чака Барселона

  1 май 2026 | 04:57
Иниго Перес: Трябва да оценим победата, въпреки че можеше да е и по-убедителна

  1 май 2026 | 04:32
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  1 май 2026 | 01:55
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  1 май 2026 | 07:40
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  1 май 2026 | 07:20
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  30 апр 2026 | 22:42
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  30 апр 2026 | 23:54
Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

  30 апр 2026 | 23:57
