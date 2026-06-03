България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

България разгроми Австрия с 5:1 във втория си мач от груповата фаза на 23-ото европейското железничарско първенство по футбол, което се провежда курортен комплекс Албена. Българският тим воден от треньорския тандем Иван Редовски – Георги Иванов-Геша дръпна в резултата с голове на Георги Тафраджиев (играч на Балкан Ботевград) и Ивайло Лазаров (футболист на Септември Тервел). Щайн върна интригата с попадение за австрийците. Капитанът на Балкан (Ботевград) Павел Петков обаче реализира две дузпи. Кристиан Белмустаков вкара петия гол. Това е втория успех за българите след вчерашното 4:1 над Чехия. (В другия двубой вчера Франция и Австрия завършиха 2:2.)

България срази Чехия на старта на европейското за железничари

Днешното 1:1 между Франция и Чехия осигури на България първото място в групата и класиране за полуфиналите, преди утрешните последни двубои България – Франция и Чехия – Австрия. Евентуален съперник на нашите в битката за финала ще е отбор от другата група, където мерят сили съставите на Словакия, Германия, Полша и Индия.

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