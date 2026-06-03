Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

  • 3 юни 2026 | 20:26
  • 334
  • 0
Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

Ръководството на Дунав (Русе) обяви, че основният футболист Радослав Апостолов подписа нов договор с "драконите".

"Имаме удоволствието да обявим, че полузащитникът Радослав Апостолов продължава своя професионален път в клуба. Футболистът подписа нов договор, с което се обвързва с каузата на „драконите“ за предстоящото участие в Първа лига.

През изминалия шампионски сезон Апостолов се утвърди като важна фигура в състава. Взаимното доверие и здравата връзка, изградени между състезателя, ръководството и русенската общественост, са фундаментален фактор за постигнатата стабилност и бъдещото развитие на отбора.

Пожелаваме на Радослав Апостолов здраве, постоянство и нови високи спортни постижения в елита на българския футбол", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Фенове на Славия: Кой ще заведе детето си при рушащ бетон, без нормален достъп до храна, вода и чиста тоалетна?

Фенове на Славия: Кой ще заведе детето си при рушащ бетон, без нормален достъп до храна, вода и чиста тоалетна?

  • 3 юни 2026 | 17:15
  • 4526
  • 13
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 9622
  • 9
"Соколите" очакват нови летни попълнения

"Соколите" очакват нови летни попълнения

  • 3 юни 2026 | 16:51
  • 2409
  • 0
Монтана обяви раздяла с една дузина играчи

Монтана обяви раздяла с една дузина играчи

  • 3 юни 2026 | 15:48
  • 1734
  • 2
Спартак (Варна) взе Пламен Илиев

Спартак (Варна) взе Пламен Илиев

  • 3 юни 2026 | 15:37
  • 3053
  • 5
Лице на съвременното британско кино и телевизия подкрепя "Мача на Надеждата"

Лице на съвременното британско кино и телевизия подкрепя "Мача на Надеждата"

  • 3 юни 2026 | 15:34
  • 792
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 7369
  • 9
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 9622
  • 9
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 14727
  • 31
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 20762
  • 35
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 12928
  • 17
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 13764
  • 70