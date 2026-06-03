Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

Ръководството на Дунав (Русе) обяви, че основният футболист Радослав Апостолов подписа нов договор с "драконите".

"Имаме удоволствието да обявим, че полузащитникът Радослав Апостолов продължава своя професионален път в клуба. Футболистът подписа нов договор, с което се обвързва с каузата на „драконите“ за предстоящото участие в Първа лига.

През изминалия шампионски сезон Апостолов се утвърди като важна фигура в състава. Взаимното доверие и здравата връзка, изградени между състезателя, ръководството и русенската общественост, са фундаментален фактор за постигнатата стабилност и бъдещото развитие на отбора.

Пожелаваме на Радослав Апостолов здраве, постоянство и нови високи спортни постижения в елита на българския футбол", написаха от клуба.

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