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От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

  • 4 юни 2026 | 09:57
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От Локомотив Пловдив излязоха с официална декларация, в която зададоха въпроси свързани със съдийството преди решителния пети мач за титлата в Sesame Национална баскетболна лига, към което в профила им в социалната мрежа Фейсбук добавиха и видео от камерите в зала "Сила", а ето и какво попитаха от пловдивския клуб.

  • Текстът е публикуван без редакторска намеса.

"След като изпратихме официален имейл по поставените от нас въпроси и до този момент не получихме отговор, сме принудени да се обърнем публично към баскетболната общественост. Споделяме видео от случилото се след четвъртия мач, в което участват представители на семейство Гавалюгови и г-н Ресиловски, председател на Съдийската комисия. Оставяме на обществеността сама да прецени дали показаното поведение съответства на принципите на спортсменството, феърплея, безпристрастността и взаимното уважение, които следва да бъдат в основата на българския баскетбол. Отбелязваме също така, че случилото се по никакъв начин не е намерило отражение в официалния доклад след срещата.В тази връзка поставяме следните въпроси:

- Има ли връзка между описаната ситуация и факта, че вече трети ден не е обявен съдийският наряд за следващия мач, при положение че до началото му остават по-малко от 48 часа?

- Вярна ли е информацията, която все по-активно се коментира в баскетболните среди, че след упражнен натиск от страна на представители на Балкан Ботевград е извършена промяна в първоначално определения съдийски наряд по отношение на съдия №1 в България?

- Ако подобна промяна е факт, на какви основания е направена и какъв сигнал се изпраща към съдийската общност относно независимостта и защитата на съдиите при изпълнение на техните задължения?

- Кой участва във вземането на решения относно определянето на съдийските наряди и съгласувани ли са тези решения със Стефка Славова или със Сашо Везенков в качеството му на вицепрезидент на БФБ и президент на Балкан Ботевград, което очевидно НЕ е конфликт на интереси спрямо заеманите длъжности?

- Какви са реалните причини за забавянето при определянето и обявяването на съдийския наряд?

Считаме, че тези въпроси заслужават ясен, официален и публичен отговор в интерес на прозрачността, доверието в институциите и равнопоставеността на всички участници в първенството.Очакваме своевременна реакция от компетентните органи.", написаха от Локо Пд в официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

Припомняме ви, че двата отбора си размениха по две домакински победи, а утре (5 юни) от 19:15 часа в "Арена Ботевград" ще се изиграе мачът, който ще реши кой ще е новия шампион в елита на българския баскетбол.

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