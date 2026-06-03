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Марек отново се похвали с национал

  • 3 юни 2026 | 20:02
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Марек отново се похвали с национал

Защитникът на Марек Даниел Кирилов отново получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години.  България U19 ще изиграе две приятелски срещи срещу връстниците си от Албания.

Селекционерът Атанас Рибарски повика група от общо 22 футболисти за предстоящите двубои, които ще се проведат на efbet Националната футболна база.  Младите „лъвове“ ще премерят сили с Албания U19 на 4 юни от 18:00 часа и на 7 юни от 10:30 часа. И двата мача ще бъдат излъчени на живо в официалния YouTube канал на Българския футболен съюз.

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