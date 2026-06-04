Президентът на Гигант направи обстоен анализ на сезона

Гигант (Съединение) изигра един доста колеблив сезон, в който завърши на 12 място в Югоизточната Трета лига. За целия сезон, за промените, проблемите и положителните неща – ето какво каза Добри Козарев.

„Наистина колеблив сезон и място в крайното класиране, което не отговаря на нашите амбиции, цели и традиции. Започнахме със загуба от дубъла на Локомотив Пловдив с 1:4 и още тогава нещо ми подсказа, че този сезон нещата няма да са добри и така се получи. В крайна сметка поне в последните 4 мача записахме победи и финиширахме добре.

За резултатите през сезона обаче си има и логични причини. Една от тях са многото контузии и то на важни футболисти. И не искам да бъде като оправдание, но ние в един момент нямахме резерви. Травмите бяха по-тежки, например Венци Гюзелев счупи крак. Агоп Кочиян се контузи през зимата и се върна в края на сезона. Имахме и други липсващи момчета“, коментира Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант Съединение.

„Знаете, че извършихме и треньорска смяна. С идването на Васил Стефанов отборът заигра много по-добре. Чисто в игрови план стояхме много по-добре, макар отново в доста мачове да не успяхме да спечелим. Той има цялата свобода да работи, да прави селекция и каквото е необходимо през предстоящата пауза. С каквото мога – ще помогна, но той е човекът със спортно-техническата власт в отбора“, добави още ръководителят.

За селекцията през лятото. „Не смятам, че ще привлечем много футболисти, както правят други отбори. Първо ще трябва да видим дали ще има напускащи, но на този етап няма такива индикации. Но треньорът ще прецени колко и на кои постове ще се подсилим. Защото се връщам пак към една от слабостите ни – излязат ли от строя 2-3 футболисти и това много тежи на отбора“, каза още Козарев.

За трудностите през зимата. „Тогава четохме какви ли не слухове, но никой не се обади да ни пита – така ли е. Кой клуб няма трудности в днешно време. Има отбори и то сред лидерите в групата, които по 6-7 месеца не дават пари на футболистите си. Не го давам като добър пример, но ние като ръководство се стараем да се справяме с трудностите. Много благодаря на кмета на Община Съединение Георги Руменов и на зам. кмета Атанас Вълков, които помогнаха наистина в труден момент. Няколко пъти съм казвал, че Гигант Съединение е клуб, в който футболистите знаят, че са на сигурно място. Защото някъде може да ти обещаят много, но само да ти обещаят. А между обещание и реално получаване на парите – разликата е огромна!

Така че на онези наши „доброжелатели“, които говореха, че Гигант се разпада, мога да кажа, че Гигант скоро време няма да спре да преследва пътя си, да бъде фактор и отново ще бъде сред силните отбори в групата.

Амбицията ми за следващия сезон?! Според мен мястото на Гигант (Съединение) е в Топ 5.

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