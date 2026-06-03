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Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов

  • 3 юни 2026 | 18:59
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Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов

Славия организира поредно издание на купата на "Бате Шами". Детският турнир в памет на легендата Александър Шаламанов е във формат футбол 5, родени 2019 година, и ще се проведе на 6 юни (събота) на базата на "белите".

В група "А" са отборите на Левски, Локомотив (София) и Хлапета-Левски, докато в група "В" - ЦСКА, Септември (София) и Славия

Тимовете ще играят по системата "всеки срещу всеки", като първите два състава в класирането от всяка група се класират за полуфиналите. 

Финалът в турнира ще се проведе от 15:00 часа.

Александър Шаламанов - една от легендите на Славия и българския спорт е футболист номер 1 на страната за 1963 и 1966 година. В "А" националния отбор има 42 мача, титуляр е в селекцията на "трикольорите" на Световните първенства в Англия 1966 и Мексико 1970 година. 

Бившият десен краен бранител на "белите" е трикратен носител на Купата на България за 1963, 1964 и 1966 година, както и полуфиналист в турнира КНК през 1967 година. Шаламанов участва в ски алпийските дисциплини на зимните олимпийски игри през 1960 година в САЩ.

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