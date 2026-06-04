Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

След като потвърди договорката с Жозе Моуриньо, президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес призна, че се е разбрал и с Ибрахима Конате. Все пак условието е сегашният бос на “кралете” да бъде преизбран на изборите в края на седмицата (7 юни). Ако това се случи, Конате ще бъде привлечен като свободен агент, след като напусна Ливърпул заради изтичането на контракта си.

“Ако бъда избран за президент, Конате ще бъде първото ми попълнение и ще играе за Реал Мадрид“, заяви Перес в интервю за “Ас”.

В сряда вечер пък, в предаването „El Hormiguero“, босът каза, че Моуриньо ще се завърне като старши треньор. Отделно се очаква финализиране на трансфера и на Дензъл Дъмфрис от Интер.

Флорентино е определян за абсолютен фаворит на изборите, където единствен негов конкурент е Енрике Рикелме. Въпросният Рикелме пък вече анонсира, че ако спечели вота, ще доведе Родри от Манчестър Сити.

Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо

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