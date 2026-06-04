Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев ще продължи да води младежкия национален отбор на България. Това обяви пред репортери техническият директор на БФС Кирил Котев на летище "Васил Левски" преди заминаването на "лъвовете" за Молдова. Договорът на бившият капитан на ЦСКА изтичаше в края на юни и ще бъде продължен.

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Котев сподели, че от Футболния съюз са доволни от работата на Янчев, който застана начело на младежката селекция през миналата есен, когато зае позицията на Александър Димитров, който пък замени напусналия Илиан Илиев като старши треньор на мъжете.

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