Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев остава начело на младежите

  • 4 юни 2026 | 10:14
  • 1414
  • 0

Тодор Янчев ще продължи да води младежкия национален отбор на България. Това обяви пред репортери техническият директор на БФС Кирил Котев на летище "Васил Левски" преди заминаването на "лъвовете" за Молдова. Договорът на бившият капитан на ЦСКА изтичаше в края на юни и ще бъде продължен.

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс
Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Котев сподели, че от Футболния съюз са доволни от работата на Янчев, който застана начело на младежката селекция през миналата есен, когато зае позицията на Александър Димитров, който пък замени напусналия Илиан Илиев като старши треньор на мъжете.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Президентът на Гигант направи обстоен анализ на сезона

Президентът на Гигант направи обстоен анализ на сезона

  • 4 юни 2026 | 04:33
  • 2811
  • 0
Левски загатна за първия си трансфер

Левски загатна за първия си трансфер

  • 3 юни 2026 | 21:33
  • 21003
  • 49
Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

Радослав Апостолов подписа нов договор с Дунав

  • 3 юни 2026 | 20:26
  • 2292
  • 0
Марек отново се похвали с национал

Марек отново се похвали с национал

  • 3 юни 2026 | 20:02
  • 1758
  • 0
България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

  • 3 юни 2026 | 19:50
  • 5905
  • 0
Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов

Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов

  • 3 юни 2026 | 18:59
  • 1293
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Националите заминаха за Молдова

Националите заминаха за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:55
  • 4005
  • 28
Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

  • 4 юни 2026 | 10:29
  • 1131
  • 2
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 5002
  • 5
От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

  • 4 юни 2026 | 09:57
  • 2817
  • 8
Левски се насочва към младежки национал

Левски се насочва към младежки национал

  • 4 юни 2026 | 07:52
  • 15821
  • 13