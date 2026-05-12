Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще даде извънредна пресконференция днес от 19:00 часа българско време. Това обяви на официалния си сайт кралският клуб. Все още не е ясно каква е причината за този брифинг и свикването му в такъв извънреден порядък. От клуба добавят, че преди това ще има среща на борда на директорите на Реал Мадрид, така че най-вероятно Перес ще оповести решенията, взети на нея.

Всичко това се случва на фона на скандалите между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде през миналата седмица, напрежението покрай Килиан Мбапе, поредната загуба от Барселона в “Ел Класико”, втория пореден сезон без трофей за клуба и неяснотата около треньорския пост. По отношение на последното специалистът по испански футбол на "Би Би Си" Гийем Балаге информира днес, че Жозе Моуриньо води финални преговори с ръководството за завръщането си на “Сантиаго Бернабеу”. 63-годишният португалец, който в момента все още води Бенфика, е най-големият фаворит за треньорския пост в Реал, който ще бъде освободен от Алваро Арбелоа.

Моуриньо заяви вчера, че ще говори за бъдещето си едва след последния мач на отбора си, който е този уикенд срещу Ещорил.

Jose Mourinho is in final negotiations to return to the Bernabeu as Real Madrid's new manager — BBC Sport (@BBCSport) May 12, 2026