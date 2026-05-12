Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо коментира дали бъдещето му в Бенфика зависи от класирането за ШЛ

Моуриньо коментира дали бъдещето му в Бенфика зависи от класирането за ШЛ

  • 12 май 2026 | 15:17
  • 424
  • 0
Моуриньо коментира дали бъдещето му в Бенфика зависи от класирането за ШЛ

Бъдещето на Жозе Моуриньо в Бенфика няма да бъде решено от това дали португалците ще играят в Шампионската лига, или не, заяви самият той на пресконференция след драматичното равенство 2:2 с Брага. То остави "орлите" на трето място в класирането с две точки пасив от Спортинг (Лисабон).

Жозе и Бенфика провалиха усилията си и с лековата грешка върнаха Спортинг начело в спора за ШЛ
Жозе и Бенфика провалиха усилията си и с лековата грешка върнаха Спортинг начело в спора за ШЛ

Моуриньо е гласен за заместник на Алваро Арбелоа в Реал Мадрид. Той оглави Бенфика през септември и все още няма загубен мач в първенството, но до края на сезона остава един мач и "орлите" най-вероятно ще стигнат само до Лига Европа, тъй като само първите две места в класирането дават право на участие в ШЛ.

Попитан за медийните спекулации след мача, Специалния каза: "Вие говорите за Реал Мадрид, а не аз. Мен ме интересува Бенфика. Работата ни тук няма да приключи, защото сме втори или трети. Това няма да реши бъдещето ми. Разбира се, че Бенфика иска да бъде в Шампионската лига. Аз желая същото. Бъдещето ми обаче няма да бъде решено от това дали ще влезем, или не".

Моуриньо бе треньор на Реал Мадрид между 2010 и 2013 година, печелейки титла и купа на Испания. 13 години по-късно испанският колос прави много тежък сезон, чиято кулминация бе неделното поражение срещу Барселона. Именно то осигури титлата на вечния съперник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

  • 12 май 2026 | 13:00
  • 1479
  • 0
Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

  • 12 май 2026 | 12:48
  • 1348
  • 3
Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

  • 12 май 2026 | 12:37
  • 1654
  • 0
Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

  • 12 май 2026 | 12:00
  • 2505
  • 6
Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

  • 12 май 2026 | 11:52
  • 1121
  • 0
Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

  • 12 май 2026 | 11:27
  • 8606
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 29070
  • 264
Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

  • 12 май 2026 | 15:25
  • 4297
  • 2
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 22747
  • 39
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 18762
  • 75
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 17345
  • 40
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 14504
  • 4