Моуриньо коментира дали бъдещето му в Бенфика зависи от класирането за ШЛ

Бъдещето на Жозе Моуриньо в Бенфика няма да бъде решено от това дали португалците ще играят в Шампионската лига, или не, заяви самият той на пресконференция след драматичното равенство 2:2 с Брага. То остави "орлите" на трето място в класирането с две точки пасив от Спортинг (Лисабон).

Жозе и Бенфика провалиха усилията си и с лековата грешка върнаха Спортинг начело в спора за ШЛ

Моуриньо е гласен за заместник на Алваро Арбелоа в Реал Мадрид. Той оглави Бенфика през септември и все още няма загубен мач в първенството, но до края на сезона остава един мач и "орлите" най-вероятно ще стигнат само до Лига Европа, тъй като само първите две места в класирането дават право на участие в ШЛ.

Попитан за медийните спекулации след мача, Специалния каза: "Вие говорите за Реал Мадрид, а не аз. Мен ме интересува Бенфика. Работата ни тук няма да приключи, защото сме втори или трети. Това няма да реши бъдещето ми. Разбира се, че Бенфика иска да бъде в Шампионската лига. Аз желая същото. Бъдещето ми обаче няма да бъде решено от това дали ще влезем, или не".

Моуриньо бе треньор на Реал Мадрид между 2010 и 2013 година, печелейки титла и купа на Испания. 13 години по-късно испанският колос прави много тежък сезон, чиято кулминация бе неделното поражение срещу Барселона. Именно то осигури титлата на вечния съперник.

Снимки: Gettyimages