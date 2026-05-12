Каземиро: Гарет Бейл е най-добрият, най-завършеният футболист

Бразилецът Каземиро определи Гарет Бейл като най-завършения футболист, с когото е играл през кариерата си, въпреки че направи уточнението, че Кристиано Роналдо е от друга планета. Полузащитникът изтъкна по-широкото влияние на Бейл на терена, говорейки за YouTube канала Rio Ferdinand Presents.

Каземиро обясни, че способността на Гарет Бейл да допринася в множество фази на играта – от атака до защита – го откроява сред елитните футболисти, с които се е срещал на „Сантяго Бернабеу“.

Бившият национал на Уелс помогна на Реал Мадрид да спечели пет титли в Шампионската лига по време на престоя си в Испания и отбеляза 106 гола във всички турнири.

34-годишният футболист на Манчестър Юнайтед Каземиро пък предстои да вземе решение за бъдещето си, като според информации в медии халфът може да се присъедини към Лионел Меси в американския Интер Маями.

"Кристиано е най-добрият, той е от друг свят. Да га оставим настрана. Но за мен най-добрият е Гарет Бейл. Той е най-завършеният - атакува, защитава се, вкарва с глава, бърз е, силен… има всичко. Невероятен е”, заяви Каземиро.

Снимки: Gettyimages

