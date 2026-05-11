  3. Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
Ръководството на Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг относно съдийството на рефера Крис Кавана във вчерашния двубой с Арсенал. Основната претенция на “чуковете”, разбира се, е свързана с отмяната на изравнителния гол на Калъм Уилсън, който се разписа в 95-ата минута. Кавана призна първоначално попадението, но след като изгледа 17 повторения в рамките на четири минути и 17 секунди, в крайна сметка отмени гола за нарушение на Пабло срещу Давид Рая. Този момента има огромни последствия както по отношение на битката за титлата, така и за тази за оцеляване, която води Уест Хам.

“Чуковете” ще се свържат със съдийската организация (PGMOL) и ще поискат и аудиозаписа от разговора между Кавана и Дарън Ингланд, който отговаряше за ВАР в този двубой.

“Има толкова много случаи на задържане и дърпане, все едно това е борба, но никой не разбира кое е нарушение и кое не. Всички са объркани. Дори съдиите са объркани, но те трябва да вземат решението”, заяви след мача мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирио Санто.

Ако тази вечер Тотнъм победи Лийдс, “чуковете” ще изостанат на четири точки зад “шпорите”. Това означава, че Уест Хам може да изпадне още след мача с Нюкасъл следващата неделя.

