От дъното до въха - Арсенал и Уест Хам в люта битка за всяка педя земя

  • 10 май 2026 | 08:10
В неделя вечер „Лондон Стейдиъм“ ще бъде арена на един от най-важните двубои в края на сезона в Премиър лийг. Лидерът в класирането Арсенал гостува на Уест Хам в мач, който може да има решително значение и за двата края на таблицата. Докато „артилеристите“ преследват титлата със 76 точки, техните домакини се намират на незавидното 18-о място и всяка точка за тях е с цената на злато в борбата за оцеляване.

Арсенал влиза в срещата в отлична серия, след като записа две поредни победи в първенството срещу Фулъм (3:0) и Нюкасъл (1:0), а през седмицата си осигури и място на финала в Шампионската лига след успех над Атлетико Мадрид. Единственото им поражение в последните пет мача бе от прекия конкурент Манчестър Сити.

От друга страна, Уест Хам изпитва сериозни затруднения. В последния си мач момчетата на Нуно Еспирито Санто претърпяха тежко поражение с 0:3 от Брентфорд. Въпреки това, „чуковете“ показаха признаци на съживление в домакинствата си по-рано през април, побеждавайки Евертън и Уулвърхамптън, което им дава надежда преди визитата на лидера.

Микел Артета бе категоричен, че еуфорията от Шампионската лига трябва да бъде оставена на заден план. „Трябва да останем тук и сега, да живеем в момента и да покажем същия глад и желание, както през целия сезон. Всичко, което правим оттук нататък, ще има огромно значение“, сподели испанецът. Той добави, че участието на Микел Мерино и Юриен Тимбър остава под въпрос до последно.

Статистиката от последните срещи на „Лондон Стейдиъм“ не е в полза на домакините. През февруари 2024 г. Арсенал постигна разгромен успех с 6:0 на този стадион, а по-късно през същата година спечели и с 5:2. Уест Хам обаче доказа, че може да изненадва „топчиите“, като записа победа с 1:0 като гост на „Емиратс“ в началото на 2025 г. благодарение на гол на Джаръд Боуен.

Очаква се Арсенал да заложи на обичайната си схема 4-2-3-1 с Виктор Гьокерес на върха на атаката, подкрепян от Букайо Сака и Мартин Йодегор. Деклан Райс отново ще се изправи срещу бившия си клуб в средата на терена. Уест Хам вероятно ще действа в по-дефанзивна формация 3-4-2-1, разчитайки на контраатаки чрез Боуен и Валентин Кастеянос.

