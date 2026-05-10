Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

Треньорът Микел Артета вярва, че аурата на Букайо Сака може да изстреля Арсенал към титлата във Висшата лига, като отборът му е само на три мача от първата си титла от 22 години, предаде ДПА.

От дъното до върха - Арсенал и Уест Хам в люта битка за всяка педя земя

Арсенал спечели само веднъж по време на скорошното отсъствие от пет мача поради контузия на Сака, но завръщането му от проблем с ахилеса съживи отбора. Английският национал помогна за първия гол на Виктор Гьокереш срещу, преди да удвои преднината на отбора си при впечатляващата победа с 3:0 срещу Фулъм миналия уикенд. След това Сака отбеляза решаващия гол, а Арсенал си осигури обща победа с 2:1 над Атлетико Мадрид, за да стигне до финала на Шампионската лига - първи им от 2006 година насам.

Сака: Надявам се тази прекрасна история да има щастлив финал в Будапеща

А Букайо Сака, който дебютира за "артилеристите" преди седем години, се надява да изстреля Арсенал до ключови три точки над застрашения от изпадане Уест Хам на „Лондон Стейдиъм“, като последват мачове от първенството срещу Бърнли у дома и гостуване на Кристъл Палас в последния ден.

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Когато го попитаха колко важен е 24-годишният футболист за Арсенал, Артета каза: „Очевидно ролята му е нараснала в клуба, в отбора и на терена спрямо противника. Усеща се това. Той има присъствие сега, има аура. Има нещо специално. Той е различен играч, той е играч, който може да промени играта във всеки един момент. А създаването на този страх у противника е нещо важно. Щяхме да го използваме много повече през последните седмици, н му казах: „Ако случаят е такъв, нека го използваме по най-добрия начин – а именно, че ще се включиш свеж, мотивиран и с различно емоционално състояние. Сега наистина можеш да повлияеш на отбора." И се чувствам изключително късметлия, и го казах от самото начало, че намерих някой в клуба, на когото можеш да се облегнеш на всяко ниво. Знаейки, че той ще откликне. Знаейки, че сърцето му е на правилното място. Знаейки, че всичко, което прави, идва от определени ценности, определено образование, определени принципи. Беше радост. Познаваме го на човешко ниво. И на футболно ниво, това, което той даде на този клуб и това, което направи онзи ден срещу Атлетико, беше просто забележително“, коментира Артета.

Подобно на Сака, Деклан Райс превърна Арсенал в сериозен претендент след трансфера си от Уест Хем за 100 милиона британски лири (136 милиона долара) през 2023 година. 27-годишният английски халф ще изиграе 59-ия си мач за сезона за клуба, когато се изправи срещу бившия си тим в неделя. Той се радва на изключително впечатляващ сезон и завърши втори след Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед за наскоро обявената награда „Футболист на годината“ на Асоциацията на футболните журналисти.

Следвай ни:

Снимки: Imago