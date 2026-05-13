11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и ЦСКА 1948, които излизат в мач от 34-тия кръг на efbet Лига.

Двата тима предприемат по три промени спрямо съставите, с които започнаха в мача помежду им в Бистрица преди пет дни.

Соле, Пиедраита и Питас стартират вместо наказаните Етоо, Перейра и Годой.

Гостите пък започват без Шейтанов, Гашевич и Цонев, а на техните места от първата минута ще играят Маринов, Гривич и Русев.

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 2. Делова, 30. Панайотов, 11. Брахими, 10. Ебонг, 94. Соле, 77. Пиедраита, 28. Питас

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 21. Двали, 96. Гривич, 34. Витанов, 23. Кребс, 11. Русев, 20. Собреро, 77. Франко, 93. Диало