Невил: Това е най-големият момент в историята на ВАР

Решението да бъде отменен изравнителния гол на Уест Хам в добавеното време на вчерашния мач с Арсенал, е най-големият момент в историята на ВАР. Такова мнение изрази анализаторът на “Скай спортс” Гари Невил. Реферът Крис Кавана призна първоначално попадението, но след като изгледа 17 повторения в рамките на четири минути и 17 секунди, в крайна сметка отмени гола за нарушение на Пабло срещу Давид Рая. Този момента има огромни последствия както по отношение на битката за титлата, така и за тази за оцеляване, която води Уест Хам.

“Това е земетресение. Първата титла на Арсенал от 22 години може да се крепи на това. Това е един от тези моменти, в които в Арсенал може би си мислят, че името на клуба вече е върху трофея. Дарън Ингланд, който отговаряше за ВАР, ще свири финала за ФА Къп. На “Уембли” той няма да се изправи пред по-напрегнат момент от този. Всички погледи бяха насочени към него. В началото не знаехме какво гледат. Дали топката беше преминала голлинията? Това си помислих, но изглеждаше, че е ясно, че е преминала, а Деклан Райс беше далеч зад нея. Но след това видяхме, че очевидно се проверява за нарушение срещу вратаря. Мисля, че това е най-важният момент в историята на ВАР във Висшата лига.

Ингланд провери всичко. Имаше малко нарушение от Райс, но мисля, че то беше след нарушението срещу Рая. Пабло държеше ръката си там и не гледаше топката. Той не искаше да играе с нея, а само да попречи на вратаря. Ако беше просто едно от онези движения, които правиш при отскок, тогава мисля, че би се разминал, но продължителността, в която ръката му беше върху Рая, доведе до това решение. Дарън Ингланд взе правилното решение и Арсенал въздъхна с най-голямото възможно облекчение", сподели своята гледна точка Невил

Снимки: Gettyimages

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

  • 11 май 2026 | 06:57
  • 11 май 2026 | 06:31
  • 11 май 2026 | 05:28
  • 11 май 2026 | 04:54
  • 11 май 2026 | 04:29
  • 11 май 2026 | 03:56
  • 11 май 2026 | 12:03
  • 11 май 2026 | 11:20
  • 10 май 2026 | 23:55
  • 10 май 2026 | 23:45
  • 10 май 2026 | 17:37
  • 10 май 2026 | 20:33
