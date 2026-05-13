11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

Отборите на Лудогорец и Левски излизат в пореден мач помежду си от шампионската група на efbet Лига. Срещата на "Хювефарма арена" е с начален час 20:15 и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров.

Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни - в събота. Тогава на стадион "Георги Аспарухов" "орлите" взеха победа с 1:0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България.

"Сините" вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разградчани няма да е по-малка. Играчите на Хулио Веласкес са критикувани от част от феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще е доста голямо. "Зелените" от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Пер-Матиас Хьогмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад - 62 и за двата "червени" тима.

Домакините правят само една промяна в състава си в сравнение с мача между двата отбора отпреди няколко дни. Вместо наказания Бърнард Текпетей в игра влиза Ерик Биле. При гостите промените са значително повече - цели осем на брой. На вратата стартира Мартин Луков вместо Светослав Вуцов. В защита Никола Серафимов заменя Кристиан Макун, а Алдаир - Оливие Камдем. В халфовата линия в игра влизат Асен Митков, Гашпер Търдин, Мазир Сула и Карл Фабиен за сметка на Георги Костадинов, Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала и Радослав Кирилов. Нападението пък ще води Мустафа Сангаре вместо Марко Дуганджич.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 27. Ногейра, 3. Недялков, 55. Нахмиас, 17. Сон, 23. Дуарте, 26. Калоч, 18. Чочев, 14. Станич, 77. Маркус, 29. Биле

ЛЕВСКИ: 78. Луков, 3. Майкон, 31. Серафимов, 50. Димитров, 21. Алдаир, 18. Търдин, 10. Митков, 47. Бурас, 22. Сула, 95. Фабиен, 12. Сангаре