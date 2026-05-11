Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Боуен: Ако вземате това решение, трябва да бъдат дадени нарушения за всички задържания в света

Боуен: Ако вземате това решение, трябва да бъдат дадени нарушения за всички задържания в света

  • 11 май 2026 | 11:15
  • 958
  • 0

Капитанът на Уест Хам Джаръд Боуен се съмнява в последователността на системата за видео-арбитраж (ВАР) след отменения изравнителен гол в добавеното време срещу Арсенал във Висшата лига по футбол на Англия. След разбъркване в наказателното поле на „артилеристите“ Калъм Уилсън изпрати топката в мрежата и върна надеждите на „чуковете“ да се спасят от изпадане, но попадението беше отменено заради нарушение срещу вратаря Давид Рая след дълга проверка от ВАР. В оставащото време Арсенал удържа преднината си от едно попадение и нанесе тежък удар на амбициите за оставане в елита на Уест Хам.

„Когато гледаш екрана в продължение на пет минути ще намериш нещо - много дърпане и много държане. Сигурен съм, че ако гледаш достатъчно дълго, ще намериш нещо. Смятам ли, че е правилното решение? Не. Къде е последователността? Като фен не искаш да празнуваш гол и после след осем минути чакане да ти го отнемат“, каза Боуен след мача пред "Би Би Си".

По-рано през сезона тимът на Арсенал беше обект на критики заради тактиката, която използва при изпълнение на корнери, заграждайки и бутайки противниковите вратари. Джаръд Боуен обърна внимание на решение от по-рано през месеца, когато неговият Уест Хам не получи дузпа срещу Брентфорд, когато халфът Томаш Соучек беше задържан в наказателното поле.

„Корнерите са момент на физически сблъсъци. Във Висшата лига се играе твърдо. Затова всички я обичат. Трябва да очаквате да има контакт при корнери. Ако вземате това решение, трябва да бъдат дадени нарушения за всички задържания в света и това не е начинът, по който хората искат футболът да се играе“, добави английският нападател.

Поражението оставя Уест Хам на 18-ото място в класирането с 36 точки два кръга пред края - на една точка под спасителната линия, над която е Тотнъм с 37.

През този сезон системата ВАР търпи сериозни критики, като според анкета 75% от феновете не подкрепят нейната употреба. От Висшата лига обаче смятат, че ВАР води до повече правилни решения, като същевременно не се намесва толкова често, колкото в други европейски първенства. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

  • 11 май 2026 | 06:57
  • 12473
  • 20
Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

  • 11 май 2026 | 06:31
  • 7552
  • 4
Бивш рефер: Имаше дузпа за Реал Мадрид

Бивш рефер: Имаше дузпа за Реал Мадрид

  • 11 май 2026 | 05:28
  • 5565
  • 10
Флик: Искаме да спечелим 100 точки, а догодина ще се целим в Шампионската лига

Флик: Искаме да спечелим 100 точки, а догодина ще се целим в Шампионската лига

  • 11 май 2026 | 04:54
  • 5804
  • 4
Арбелоа: Феновете имат право да са гневни

Арбелоа: Феновете имат право да са гневни

  • 11 май 2026 | 04:29
  • 3258
  • 1
Алегри: Да не търсим виновни, а да се съсредоточим върху борбата за Шампионската лига

Алегри: Да не търсим виновни, а да се съсредоточим върху борбата за Шампионската лига

  • 11 май 2026 | 03:56
  • 2063
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 3745
  • 6
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 11938
  • 36
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 77350
  • 597
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 30114
  • 22
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 34005
  • 37
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 60543
  • 241