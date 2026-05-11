Боуен: Ако вземате това решение, трябва да бъдат дадени нарушения за всички задържания в света

Капитанът на Уест Хам Джаръд Боуен се съмнява в последователността на системата за видео-арбитраж (ВАР) след отменения изравнителен гол в добавеното време срещу Арсенал във Висшата лига по футбол на Англия. След разбъркване в наказателното поле на „артилеристите“ Калъм Уилсън изпрати топката в мрежата и върна надеждите на „чуковете“ да се спасят от изпадане, но попадението беше отменено заради нарушение срещу вратаря Давид Рая след дълга проверка от ВАР. В оставащото време Арсенал удържа преднината си от едно попадение и нанесе тежък удар на амбициите за оставане в елита на Уест Хам.

„Когато гледаш екрана в продължение на пет минути ще намериш нещо - много дърпане и много държане. Сигурен съм, че ако гледаш достатъчно дълго, ще намериш нещо. Смятам ли, че е правилното решение? Не. Къде е последователността? Като фен не искаш да празнуваш гол и после след осем минути чакане да ти го отнемат“, каза Боуен след мача пред "Би Би Си".

По-рано през сезона тимът на Арсенал беше обект на критики заради тактиката, която използва при изпълнение на корнери, заграждайки и бутайки противниковите вратари. Джаръд Боуен обърна внимание на решение от по-рано през месеца, когато неговият Уест Хам не получи дузпа срещу Брентфорд, когато халфът Томаш Соучек беше задържан в наказателното поле.

„Корнерите са момент на физически сблъсъци. Във Висшата лига се играе твърдо. Затова всички я обичат. Трябва да очаквате да има контакт при корнери. Ако вземате това решение, трябва да бъдат дадени нарушения за всички задържания в света и това не е начинът, по който хората искат футболът да се играе“, добави английският нападател.

Поражението оставя Уест Хам на 18-ото място в класирането с 36 точки два кръга пред края - на една точка под спасителната линия, над която е Тотнъм с 37.

През този сезон системата ВАР търпи сериозни критики, като според анкета 75% от феновете не подкрепят нейната употреба. От Висшата лига обаче смятат, че ВАР води до повече правилни решения, като същевременно не се намесва толкова често, колкото в други европейски първенства.

