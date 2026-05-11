Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Това е красотата на Премиър лийг

Артета: Това е красотата на Премиър лийг

  • 11 май 2026 | 03:27
  • 260
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе щастлив след успеха с 1:0 над Уест Хам. Това бе изключително ценна победа за "артилеристите", които направиха нова крачка към титлата. Артета пък похвали и съдиите за отменения гол на домакините.

„Мисля, че започнахме мача много добре. Създадохме три големи шанса, но не успяхме да отбележим гол, след това дойде контузията на Бен Уайт и трябваше да се адаптираме към това. Нещата не се получиха съвсем и на полувремето трябваше да заменим и Калафиори – още една промяна, така че ситуацията не беше идеална. Но мисля, че показахме много смелост смените и хората, които влязоха. Смятам, че бяхме възнаградени, защото Мартин направи невероятно отиграване, за да ни спечели мача, освен спасяването на Давид в 70-ата минута. В крайна сметка това е красотата на Премиър лийг. В целия този хаос и с вратаря в наказателното ви поле, те успяха да вкарат. Реферът и ВАР днес имаха голяма смелост да спрат, да анализират ситуацията и да дадат възможност на съдията да вземе решението. Мисля, че никой не би оспорил, че това е чисто нарушение, защото Давид държи топката почти в ръцете си, а те не му позволяват да го направи и се възползват, за да вкарат гол", смята Артета.

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

„Инстинктът ми, понеже го гледах на живо, беше, че ще бъде отсъдено нарушение. Но разбирам и днес осъзнах каква отговорност е за реферите да бъдат в тази позиция, да вземат такова решение и да променят хода на мача за един от двата отбора. Какво голямо решение само", допълни специалистът.

„Ако искаш да имаш шанс за големи трофеи, имаш нужда от моменти, действия и личности, които създават тези магически мигове. Давид със сигурност – точно както Мартин Йодегор – създаде момент, с който ни спечели мача“, завърши испанецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Оксер спечели битката за оцеляване с Ница

Оксер спечели битката за оцеляване с Ница

  • 11 май 2026 | 00:51
  • 374
  • 0
Тулуза спря победната серия на Лион

Тулуза спря победната серия на Лион

  • 11 май 2026 | 00:28
  • 474
  • 0
Трудна победа на практика гарантира титлата за ПСЖ

Трудна победа на практика гарантира титлата за ПСЖ

  • 11 май 2026 | 00:06
  • 2727
  • 3
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 35664
  • 555
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 12255
  • 20
Ултрасите на Милан с акция срещу клубните шефове, „Курва Суд“ се изпразни след около 50 минути

Ултрасите на Милан с акция срещу клубните шефове, „Курва Суд“ се изпразни след около 50 минути

  • 10 май 2026 | 23:35
  • 2996
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 35664
  • 555
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 12255
  • 20
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 26253
  • 30
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 23607
  • 61
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 46569
  • 217
Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

  • 10 май 2026 | 18:40
  • 26807
  • 26