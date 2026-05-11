Артета: Това е красотата на Премиър лийг

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе щастлив след успеха с 1:0 над Уест Хам. Това бе изключително ценна победа за "артилеристите", които направиха нова крачка към титлата. Артета пък похвали и съдиите за отменения гол на домакините.

„Мисля, че започнахме мача много добре. Създадохме три големи шанса, но не успяхме да отбележим гол, след това дойде контузията на Бен Уайт и трябваше да се адаптираме към това. Нещата не се получиха съвсем и на полувремето трябваше да заменим и Калафиори – още една промяна, така че ситуацията не беше идеална. Но мисля, че показахме много смелост смените и хората, които влязоха. Смятам, че бяхме възнаградени, защото Мартин направи невероятно отиграване, за да ни спечели мача, освен спасяването на Давид в 70-ата минута. В крайна сметка това е красотата на Премиър лийг. В целия този хаос и с вратаря в наказателното ви поле, те успяха да вкарат. Реферът и ВАР днес имаха голяма смелост да спрат, да анализират ситуацията и да дадат възможност на съдията да вземе решението. Мисля, че никой не би оспорил, че това е чисто нарушение, защото Давид държи топката почти в ръцете си, а те не му позволяват да го направи и се възползват, за да вкарат гол", смята Артета.

„Инстинктът ми, понеже го гледах на живо, беше, че ще бъде отсъдено нарушение. Но разбирам и днес осъзнах каква отговорност е за реферите да бъдат в тази позиция, да вземат такова решение и да променят хода на мача за един от двата отбора. Какво голямо решение само", допълни специалистът.

„Ако искаш да имаш шанс за големи трофеи, имаш нужда от моменти, действия и личности, които създават тези магически мигове. Давид със сигурност – точно както Мартин Йодегор – създаде момент, с който ни спечели мача“, завърши испанецът.

Снимки: Gettyimages