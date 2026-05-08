Нуно Еспирито Санто: Нямам време да мисля за следващия сезон

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто сподели, че няма време да мисли за собственото си бъдеще, докато "чуковете" се борят за оцеляване в елита. Те са 18-ти в класирането и изостават на точка от Тотнъм. Според последните информации ръководството на Уест Хам иска треньорът да остане дори тимът да изпадне в Чемпиъншип.

"Ще бъде честен с вас. Нямам и секунда да мисля за следващия сезон. Това предизвикателство е толкова изискващо и сме фокусирани само върху това. Нямам енергия да мисля за предстоящи неща. Всичко е утре, след това следващия ден", заяви Еспирито Санто.

В неделя "чуковете" се изправят срещу лидера в класирането Арсенал, който спечели при последните си две визити на "Лондон Стейдиъм" и отбеляза общо 11 гола в двата мача.

"Трудно е, защото те са много добри. Те са много талантлив отбор, който се бори за големи неща. Те стигнаха до финала в Шампионската лига и се борят за титлата в Премиър лийг. Труден съперник са, но ние сме на "Лондон Стейдиъм", а това винаги ни дава повече енергия", каза треньорът на Уест Хам.