Радослав Кирилов: Върнахме титлата у дома

Крилото на Левски Радослав Кирилов бе изключително щастлив от спечелената титла на "сините".

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

"Радвам се за този уникален сезон. Уникална емоция, която ще я пазим завинаги. Още в първия ми сезон станах шампион. Една от най-сладките титли в историята на Левски. Когато станеш шампион, няма как да не си постигнал целта. Върнахме титлата у дома ", заяви крилото на "сините".

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов