ФК Ямбол победи Спартак (Пловдив)

В Ямбол, едноименния тим се наложи с 4:2 над Спартак (Пловдив). Срещата е от последния 38-и кръг на Югоизточната Трета лига. Въпреки някои отсъстващи основни играчи, стана интригуващ двубой, с доста голове. Халибрям Кърмаджъ даде преднина на пловдивчани, десетина минути от началото. Само след 120 секунди обаче Виктор Янев изравни. 180 секунди след почивката Георги Динков направи обрата – 1:2. Станислав Вълчев реализира трето попадение за Ямбол в 75-ата минута. Скоро Кърмаджъ върна интригата – 3:2. Всичко приключи в 85-ата минута, когато Вълчев се разписа за втори път.

