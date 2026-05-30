Дубълът на Черно море надви Ботев (Нови пазар)

Черно море II (Варна) се наложи с 3:1 над гостуващия му Ботев (Нови пазар). Срещата е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига. Нулите не помръднаха до почивката. Съперниците обаче останаха с намалени състави в средата на първата част. За спречкване червени картони получиха Андрей Христов от домакините и Никола Арнаудов от гостите. Кристиан Михайлов даде преднина на „моряците“ в 60-ата минута. Десетина по-късно, Стефан Дюлгеров удвои. После варненци сами върнаха интригата, като си вкараха автогол. Накрая Димитър Кичуков фиксира окончателното 3:1.

