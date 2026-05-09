Време е за кулминацията на "Герена"! 17 години по-късно играчите на Левски отново вдигат шампионската купа
Хьогмо: Поздравления за Левски, те са шампиони! Ние сме с 10 контузени

  • 9 май 2026 | 21:00
Хьогмо: Поздравления за Левски, те са шампиони! Ние сме с 10 контузени

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо поздрави Левски за шампионската титла след победата с 1:0 на неговия тим над "сините". Тя бе четвърта поредна с 1:0 над този съперник.

“Поздравленя за Левски! Те са шампиони. Бяха изключително солидни. Добър треньор, добър отбор.

Не успяхме да вкараме много попадения в последните няколко мача. Днес бяхме солидни в защита. Не създадохме много чисти положения, но имахме ситуации. Страхотно е, че Станич се разписа отново.

Това беше нашият мач №57. Десетима контузени. Имахме период, в който не се чувствахме добре физически, защото играехме по два мача на седмица.

Няма какво да направим, трябва да мислим за следващите мачове.

Можем да победим всеки отбор и го знаем. Момчетата излязоха и показаха страхотен характер. Показаха, че са смели с топката. Предстои още един мач след няколко дни. Да се възстановим добре и да сме готови да играем срещу този отбор за пети път през полусезона.

Добре е за българския футбол да има битка на върха. Трябва да оценим кое е доброто и какво да подобрим. Трябва да се мотивираме, а не да се натъжим", каза Хьогмо.

