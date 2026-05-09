Време е за кулминацията на "Герена"! 17 години по-късно играчите на Левски отново вдигат шампионската купа
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доста ядосан след загубата от Лудогорец преди награждаването на “сините” с титлата на България. Специалистът призна, че не може да се зарадва след поражението от “орлите”, но ще се опита да се пренастрои.

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

“Мисля, че направихме много добър мач и трябваше да победим. Видяхте как получихме гола. След това опитахме да изравним. Направихме изключителен мач. Добре управлявахме топката и бяхме стабилни в защита. Изправихме се срещу отбора, спечелил 14 поредни титли”, започна Веласкес.

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

“Афектиран съм от загубата. На мен не ми харесва да губя дори на карти. Сега съм много ядосан, нямам капацитет да загубя мач и после да ви кажа, че съм щастлив. Най-щастливият момент беше последния мач, който спечелихме. Трябва да подходим интелигентно и да се зарадваме на момента. Сега ще се опитам да се успокоя и да се зарадвам. Искам да благодаря на публиката и всички в клуба”, каза Веласкес.

