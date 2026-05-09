Станич: Дали ще остана? Мисля за следващите три мача

Звездата на Лудогорец Петър Станич говори след победата над Левски на "Герена". Сърбинът отбеляза в края и донесе четвърти успех на "орлите" срещу "сините" през тази пролет. Атакуващият халф не пожела да отговори конкретно на въпрос дали ще остане в Разград и през следващия сезон.

"Този тип мачове са много приятни. Няма значение разликата между тимовете. Ще играят три финала до края на сезона, във всеки един от мачовете ще подходим сериозно и да вземем максимума. Основната цел наистина е второто място, не гледаме към миналото, фокусирани сме да вземем максимален брой точки. Дали ще остана в Лудогорец? Фокусирам съм върху следващите три мача, това мога да кажа в момента", каза сръбският футболист.