Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

Двата транспаранта с надпис "Сираков - вън!", насочени към президента и собственик на Левски Наско Сираков, първият от които се появи на стадион "Георги Аспарухов" още през 2024 година, изчезнаха.

Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"

Плаките бяха неизменно близо до игрището на "Герена" на всяко домакинство на "сините" през последните два сезона, но в днешния мач срещу Лудогорец те не се забелязват. Отборът на Хулио Веласкес излизат срещу "орлите", като след последния съдийски сигнал капитанът Георги Костадинов ще вдигне шампионската титла.