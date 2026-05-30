  Черноморец (Балчик) финишира по шампионски

  • 30 май 2026 | 16:54
Черноморец (Балчик) финишира по шампионски

Първенецът Черноморец (Балчик) надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 3:0. Срещата е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Ивайло Станчев. Футболистите му доминираха, можеха да вкарат и още. Топката се разиграваше в половината и пред вратата на гостите. Те пък се бранеха организирано, рядко опитваха контраатаки, но без възможност за голов удар. Мартин Янакиев, Толга Мюрвет, Теодор Тотев и Никола Владев пропуснаха да открият резултата още през първото полувреме. Именно Янакиев го направи в 50-ата минута, когато стреля и след рикошет, топката спря в мрежата на Аксаково. Последваха още положения. Владев удвои в 57-ата минута. При следващата атака капитана Йордан Радев уцели гредата. Десетината минути по-късно влезлия като резерва Мартин Петков направи резултата категоричен. Още критични моменти имаше пред вратата на гостите. След последния съдийски сигнал отборът на Черноморец вдигна купата за първо място и получи медалите си, а феновете приветстваха любимците си.

Банско завърши сезона със загуба у дома

  • 30 май 2026 | 11:38
ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

  • 30 май 2026 | 11:20
Лудогорец е шампион при 17-годишните, сълзите са за Левски

  • 30 май 2026 | 13:05
Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

  • 30 май 2026 | 11:00
ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

  • 30 май 2026 | 10:49
Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

  • 30 май 2026 | 10:44
Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
