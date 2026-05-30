Черноморец (Балчик) финишира по шампионски

Първенецът Черноморец (Балчик) надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 3:0. Срещата е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Ивайло Станчев. Футболистите му доминираха, можеха да вкарат и още. Топката се разиграваше в половината и пред вратата на гостите. Те пък се бранеха организирано, рядко опитваха контраатаки, но без възможност за голов удар. Мартин Янакиев, Толга Мюрвет, Теодор Тотев и Никола Владев пропуснаха да открият резултата още през първото полувреме. Именно Янакиев го направи в 50-ата минута, когато стреля и след рикошет, топката спря в мрежата на Аксаково. Последваха още положения. Владев удвои в 57-ата минута. При следващата атака капитана Йордан Радев уцели гредата. Десетината минути по-късно влезлия като резерва Мартин Петков направи резултата категоричен. Още критични моменти имаше пред вратата на гостите. След последния съдийски сигнал отборът на Черноморец вдигна купата за първо място и получи медалите си, а феновете приветстваха любимците си.

