ЦСКА III се справи с ОФК Костинброд

В Костенец, ЦСКА III (София) спечели домакинството си срещу едноименния тим на Костинброд с 1:0. Срещата е от последния 34-и кръг на Югозападната Трета лига. Димитър Христов осигури успеха с попадение от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Александър Димитров в средата на първото полувреме. В него армейците бяха по-добри. Създадоха и още голови положения, но ги пропиляха. Опитният Радослав Василев от Костинброд напусна принудително терена в 33-ата минута, когато го замени Станислав Петров. След 180 секунди Александър Добчев създаде първата опасност пред вратата на „червените“, но вратаря им Станислав Танев се справи. След почивката футболистите от Костинброд опитаха да заличат пасива. Съперникът им пък провеждаше опасни контраатаки.

