Националите по минифутбол възкръснаха срещу Чехия и продължават към 1/8-финалите на Евро 2026 без загуба

Българският национален отбор по минифутбол отново показа непримирим дух и завърши груповата фаза на Евро 2026 без загуба. "Лъвовете" се бориха до последната секунда и в крайна сметка се добраха до равенство срещу лидера в група В Чехия, след като в един момент изоставаха с 0:3.

Двата тима изиграха страхотен мач, който премина при изключително високо темпо, а положенията пред вратите "валяха" едно след друго. С голяма заслуга за този резултат е родният страж Димитър Каров, който направи куп важни спасявания.

Чехите си извоюваха комфортен аванс с голове на Доминик Шмерда (19'), Есат Илязи (37') и Ондрей Падера (40'), но в заключителните минути на срещата момчетата на Николай Михов демонстрираха своята класа. Момчил Кузманов върна едно попадение за нашите в 43-тата минута, а само три по-късно Кристиан Николов също се разписа в противниковата врата. В добавеното време Любомир Генчев оформи крайното 3:3.

По този начин България си гарантира втората позиция в група В и продължава към 1/8-финалите, където ще се изправи срещу Франция още утре. В предните два двубоя "трикольорите" завършиха наравно с Израел (0:0) и победиха Португалия (3:1).

