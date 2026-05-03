Героят за Локо (Пловдив): Искаме да спечелим Купата, но гледаме и към петото място

Героят за Локомотив (Пловдив) в градското дерби с Ботев - Жоел Цварц, който отбеляза и двата гола за победата с 2:0 на "Колежа", беше много щастлив след края на срещата. Нападателят на "черно-белите" сподели, че целта пред отбора е да спечели Купата на България, но в същото време и запазването на петото място в efbet Лига.

"Началото на мача беше равностойно, но след червения картон ние имахме повече пространство. Получих перфектна топка от Иту и успях да отбележа за 1:0. След това изиграхме добър мач, имахме добри положения. През второто полувреме те също имаха шансове, но в крайна сметка вкарах второ попадение и победихме.

Беше важно да оцелеем при тези положения, които те създадоха. Чака ни много труден финал за Купата срещу ЦСКА. Искаме да спечелим този двубой и трофея. Гледаме и към петото място, на което се намираме в момента.

Благодаря на феновете за подкрепата днес. Гостуващият сектор беше препълнен и не спряха да ни подкрепят. Знаем, че те винаги ще бъдат зад нас, дори и на финала за Купата", каза нидерландецът.

Снимки: Борислав Трошев