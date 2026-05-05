Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пловдив) организира екскурзия за финала

Локо (Пловдив) организира екскурзия за финала

  • 5 май 2026 | 14:53
  • 385
  • 0

ПФК Локомотив Пловдив организира екскурзия за финалната среща за Купата на България срещу ЦСКА. "Черно-белите" ще спорят за трофея с "червените" на 20 май (сряда) от 19:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Локомотив (Пловдив) поздрави Левски за титлата
Локомотив (Пловдив) поздрави Левски за титлата

Записванията започват от утре и стават в официалния магазин на клуба (до бариерата на спортния комплекс). Цената на екскурзията е 20 евро.

Работното време на магазина за следващите няколко дни:
06.05 - от 10:00 до 13:00 часа
07.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
08.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа
11.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
12.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
13.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
14.05 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Предстои допълнително да бъде обявена информация за разпределението по сектори, каква е цената на билетите и кога ще бъдат пуснати в продажба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ето я метростанция "Стадион Георги Аспарухов"

Ето я метростанция "Стадион Георги Аспарухов"

  • 5 май 2026 | 14:03
  • 4296
  • 13
Бивш младежки национал с над 100 мача за дубъла на Лудoгорец напуска Разград

Бивш младежки национал с над 100 мача за дубъла на Лудoгорец напуска Разград

  • 5 май 2026 | 14:01
  • 5891
  • 1
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 16950
  • 10
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 17348
  • 24
Веласкес сложи край на дългото пътуване на Левски през пустинята, горди са в родния му край

Веласкес сложи край на дългото пътуване на Левски през пустинята, горди са в родния му край

  • 5 май 2026 | 12:02
  • 5658
  • 15
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 20031
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 3533
  • 17
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 5414
  • 1
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 16950
  • 10
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 17348
  • 24
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 20031
  • 39
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 7189
  • 138