ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
Носителят на Sesame Купа България, ЦСКА или Локомотив (Пловдив), ще стартира от първи предварителен кръг на Лига Европа.

Ако трофеят бъде спечелен от “смърфовете”, те на 100% ще са в урната на непоставените. Не така стоят нещата при триумф на “червените”. С коефициент от 6.500 те имат шанс да са при фаворитите.

За целта трябва да се случат три от нещата в следните 6 страни:

Унгария: Залаегерсег да спечели срещу Ференцварош или Ференцварош да вземе и Купата, и титлата;

Украйна: Чернигов да спечели финала за Купата срещу Динамо (Киев);

Сърбия: Войводина да спечели финала за Купата срещу Цървена звезда или да завърши на второ място в първенството;

Румъния: Победителят от У.Клуж - Университатя (Крайова) да не стане и шампион;

Азербайджан: Зира да победи Сабах във финала за Купата;

Молдова: Зимбру да спечели купата на Молдова или да загуби финала от шампиона, но да завърши втори в първенството.

Съдийската комисия към БФС отчете успешен дебют на Антонио Антов в efbet Лига

