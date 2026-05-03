  Косич: Живеем за тези моменти, не мога да бъда изцяло доволен

  • 3 май 2026 | 18:42
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич призна, че донякъде и късметът е помогнал на неговия отбор за победата с 2:0 над Ботев в местното дерби.

“Късметът донякъде беше на наша страна. Изиграхме добър двубй. Надявахме се на такъв резултат. Радвам се, че съм част от това дерби. Футболните аргументи бяха на наша страна.

Вкарахме два много красиви гола. Индивидуалните качества са много важни за тази победа. Имахме човек повече на терена, но в някои моменти страдахме. Нямаме много време за празнуване, защото следващият мач предстои.

Ботев е добър отбор със силни футболисти. Стана по-агресивен през второто полувреме, а ние закъснявахме. Имат високи футболисти и това ни създаде проблеми. Затова не мога да бъда изцяло доволен.

Имаме доста жълти картони и футболисти, които играят през два-три дни, но така трябва да се представяш. Не сме постигнали нищо, продължаваме да се развиваме и жиевеем за тези щастливи моменти, които да споделим с нашите фенове, защото това са специални неща", каза Косич.

